Нормальный режим работы: Александровская больница больше не работает с COVID-19

Александровская больница начала принимать обычных пациентов, перестав работать с ковидными больными, которых медучреждение лечило несколько месяцев.

Как сообщает пресс-служба администрации города, переход к штатной работе идет поэтапно, чтобы соблюсти график дезинфекции.

Так, 13 августа открылось отделение онкогематологии и химиотерапии, а также отделение медицинской реабилитации.

Принимать экстренных больных в неврологическом и кардиологическом отделениях Регионального сосудистого центра будут с 17 августа.

Оказание помощи пациентам с гинекологическими и урологическими заболеваниями также пройдет с 17 августа.

А с 24 августа начнут принимать в отделения хирургии, челюстно-лицевой хирургии и отделение сочетанной травмы.

В период пандемии в больнице вылечили больше 5 тыс. человек с коронавирусом.