Ученые: Резус-фактор может повлиять на заболеваемость коронавирусом

В странах с большим числом жителей с отрицательным резус-фактором (Rh-) распространение коронавируса проходило быстрее. К такому выводу пришли ученые из Испании и Бразилии, изучавшие данные из 126 государств, пишут "Известия".

Так, быстрый рост заболевших отмечался в таких странах, как Австралия, Австрия, Бразилия, Новая Зеландия, Испания, Великобритания, Швейцария, США.

Как указывают исследователи, в целом у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития некоторых сердечно-сосудистых, респираторных заболеваний.

Для подтверждения резус-теории понадобятся дополнительные исследования, отметили ученые.

Отметим, что в Петербурге продолжаются проводить массовые исследования на коронавирус. За минувшие сутки проведено 17 тыс. тестов. Под медицинским наблюдением находится почти 500 человек. Из них 148 - в обсерваторе, 147 - на самоизоляции, 202 - контактные.