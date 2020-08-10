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Специалисты требуют от Минздрава не спешить с запуском вакцины от коронавируса

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© Фото: pixabay.com

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Регистрацию российской вакцины нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, считают фармацевты.

Госрегистрацию вакцины от коронавирусной инфекции лучше пока отложить. Об этом, передает РБК, говорится в письме, направленном на имя главы Минздрава Михаила Мурашко Ассоциацией организаций по клиническим исследованиям (АОКИ).

По данным специалистов, в третьей части клинических испытаний приняли участие слишком мало человек - сотни, в то время как обычно испытания проводят с тысячами.

В АОКИ напоминают, что в первую очередь осенью планируется вакцинировать пожилых людей, однако пока что доказательств безопасности препарата нет.

Также отмечается, что массовое производство вакцины «Гам-Ковид-Вак» еще не налажено и каким будет качество препарата, неизвестно.

По данным ВОЗ, на сегодняшний день в мире насчитывается 26 вакцин-кандидатов, из которых шесть уже перешли в фазу III и тестируются с участием тысяч и десятков тысяч людей.

В настоящее время документы по вакцине "Гам-Ковид-Вак" проходят госэкспертизу.

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