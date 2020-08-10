Бандерас подхватил коронавирус

В свой юбилей известный актер Антонио Бандерас рассказал в Инстаграме, что заболел коронавирусной инфекцией. В связи с этим свое 60-летие артист будет отмечать один - он находится в самоизоляции под наблюдением медиков.

Актер рассказал, что чувствует себя хорошо, хотя заметно некоторое утомление, не свойственное ему.

Пока Бандерас вынужден находиться дома, он намерен читать книги и писать.