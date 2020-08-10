Работавшим с коронавирусом медикам засчитают один день за два

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он пояснил, что день помощи больным коронавирусом или с подозрением на заболевание будет засчитываться как два рабочих дня и, таким образом, повлияет на пенсию российских врачей. Считаться стаж будет именно так в ограниченный период времени - с 1 января до конца сентября текущего года.



По данным Мишустина, около 4 тыс. врачей и медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию.

При этом в бюджете уже предусмотрели необходимые ежегодно 325 млн рублей на такие пенсионные выплаты.