Петербург стал одним из регионов, где зарегистрировано много граждан с антителами

Санкт-Петербург вошел в тройку регионов, в которых живет больше всего людей с антителами к коронавирусу. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Больше всего антител к коронавирусу (31% от общего числа переболевших всех возрастов) выявили у жителей Татарстана.



В Петербурге у 26% переболевших нашли антитела. Также в рейтинг вошла Тульская (27%) и Тюменская области (24%).

Стоит отметить, что пока исследования проведены в 26 регионах.

Отметим, что в России на сегодняшний день переболели 892 тыс. человек, скончались свыше 15 тыс.