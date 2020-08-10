Крым открывает новый ковидный госпиталь на фоне роста заболеваемости

В Крыму в курортный сезон 2020 года продолжает расти уровень заболеваемости коронавирусом. На 8 августа было 32 новых случая, 7 августа - 27, 6 - 24, что, по сравнению с июньскими показателями, в три раза меньше.

Как пишет "Коммерсант", в июле полуостров посетили 1,432 млн туристов. Средняя загрузка отелей и пансионатов составила 80%, а по ряду объектов — 95%. На август в санаторно-курортных организациях республики забронировано около 90% номерного фонда.

Инфекционные больницы, видимо, переполнены, отмечает издание, указывая, что в регионе решено открыть новый ковидный госпиталь на базе роддома. Планируется доставлять людей с признаками ОРВИ.

"Ъ" также пишет о дефиците медперсонала в крымских больницах. Минздрав региона ищет врачей любой квалификации - недостача составляет около 500 врачей и 1,5 тыс. специалистов среднего медперсонала.