Коронавирус добрался до "Зенита"

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил о положительном повторном тесте одного из футболистов команды на коронавирус.

Сомнительный результат ранее показали тесты у двоих игроков, сказал Семак на "России 24". Несмотря на то, что у одного игрока результат отрицательный, он также помещен в карантин.

Фамилии игроков не называются.

Отметим, что 8 августа "Зенит" играл в Москве с "Локомотивом" в матче за Суперкубок России. Победа досталась сине-бело-голубым.