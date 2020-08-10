Число заболевших коронавирусом в Петербурге за сутки немного снизилось

По сравнению с воскресеньем число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в северной столице немного снизилось - 157 против 160, отмеченных накануне. При этом семь человек умерли, выздоровевших на утро понедельника - 45 человек.

Иммунолог, академик РАН, директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян отметил, что осенью россияне могут столкнуться с более тяжелым течением коронавируса. Пока что нет научного обоснованного ответа на вопрос, как будут сочетаться сезонные инфекции с COVID-19, указал он.

По словам Тотоляна, вводить повсеместные ограничения в масштабах всей страны снова не потребуется. Он добавил, что могут быть вспышки коронавируса в отдельных населенных пунктах. Тогда резонными будут локальные ограничительные меры, где-то с закрытием школ и вузов.

Отметим, что на сегодня от коронавируса погибли в РФ 15 тыс. 001 человек, выздоровели 696 681.