Чем плох российский туризм

Эксперты рассказали об основных причинах недовольства россиян при отдыхе на наших курортах. Так, рассказала первый вице-президент Российского фонда мира (РФМ) Елена Сутормина, основные жалобы (65%) связаны с несоблюдением социальной дистанции в людных местах и использованием СИЗ.

Отдыхающих также не устраивают длинные очереди и легкомысленное отношение работников кафе и гостиниц к ношению защитных масок.

Также были жалобы и на отсутствие санитайзеров и дезинфицирующих средств и плохую уборку в номерах.

Стандартно жалуются на невежливость персонала, шум и отсутствие предметов первой необходимости.

За последний месяц работы горячей линии центра по приему обращения граждан «Безопасность 2.0» было принято 352 звонков и электронных сообщений. Большая часть из них поступали от туристов, которые выбрали для отпуска Краснодарский края и Крым.