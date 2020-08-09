В Петербурге тестируют вакцины от COVID-19

В Санкт-Петербурге испытывают зарубежные - американскую и шведскую - вакцины от коронавируса. Также начались испытания и российской вакцины.
В тестах участвуют Мариинская и Александровская больницы, также медучреждение №40, Первый медуниверситет.
Разрешение на тестирование выдал российский Минздрав.
Отметим, основатель Microsoft Билл Гейтс предостерег от поспешного использования антикоронавирусных вакцин. По его словам, по всему миру могут появиться и широко распространиться вакцины от коронавирусной инфекции, не прошедшие необходимую проверку и поэтому представляющие опасность.
Гейтс считает, что независимо от результатов третьей (последней) фазы испытаний вакцины потребуется три-четыре месяца только на то, чтобы выявить ее побочные эффекты. Важна сочетаемость препарата от COVID-19 с некоторыми аутоиммунными заболеваниями, указал бизнесмен, который давно занимается вопросами различных пандемий в мире.
Гейтс заявил об опасениях, что из-за «гонки за вакциной» правительства некоторых стран могут одобрить и начать производство небезопасного и неэффективного препарата.
«Бьюсь об заклад, что где-то в мире появятся вакцины без полной нормативной проверки, которые будут доступны большому количеству пациентов», — сказал бизнесмен.
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https://www.rbc.ru/society/08/08/2020/5f2ebddd9a794759afe2b6eb