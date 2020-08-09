В Петербурге тестируют вакцины от COVID-19

В Санкт-Петербурге испытывают зарубежные - американскую и шведскую - вакцины от коронавируса. Также начались испытания и российской вакцины.

В тестах участвуют Мариинская и Александровская больницы, также медучреждение №40, Первый медуниверситет.

Разрешение на тестирование выдал российский Минздрав.

Отметим, основатель Microsoft Билл Гейтс предостерег от поспешного использования антикоронавирусных вакцин. По его словам, по всему миру могут появиться и широко распространиться вакцины от коронавирусной инфекции, не прошедшие необходимую проверку и поэтому представляющие опасность.

Гейтс считает, что независимо от результатов третьей (последней) фазы испытаний вакцины потребуется три-четыре месяца только на то, чтобы выявить ее побочные эффекты. Важна сочетаемость препарата от COVID-19 с некоторыми аутоиммунными заболеваниями, указал бизнесмен, который давно занимается вопросами различных пандемий в мире.

В мире в широком доступе могут появиться вакцины от коронавирусной инфекции, не прошедшие необходимую проверку и поэтому представляющие опасность. Об этом заявил основатель Microsoft Билл Гейтс, сообщает журнал The Wired.



Гейтс заявил об опасениях, что из-за «гонки за вакциной» правительства некоторых стран могут одобрить и начать производство небезопасного и неэффективного препарата.



«Бьюсь об заклад, что где-то в мире появятся вакцины без полной нормативной проверки, которые будут доступны большому количеству пациентов», — сказал бизнесмен.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/08/08/2020/5f2ebddd9a794759afe2b6eb