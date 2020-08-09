160 жителей Петербурга подхватили коронавирус

В Санкт-Петербурге за последние сутки зафиксировано 160 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Подтверждены три летальных исхода. Выздоровели на 8 августа 33 человека.

Всего за последний день в России заразились 5 тыс. 189 человек, 77 умерли, 3 тыс. 215 россиян выписаны по выздоровлению.

Отметим, что в Мариинском театре начали брать тесты на коронавирус из-за плохого самочувствия участников труппы.