Мариинских артистов отправили по домам из-за подозрений на COVID-19

Часть артистов Большого и Мариинского театров в Москве и Санкт-Петербурге отправили на карантин из-за подозрений на распространение коронавирусной инфекции.

Как сообщает РБК, в Мариинском театре большое количество заболевших в труппе. В театре проходили как репетиции, так и спектакли для зрителей. С 8 августа в театре отменяются большинство занятий, репетиции спектакля «Жизель» и все сольные репетиции. Не занятых в спектаклях артистов просят не приходить в театр.

В Большом театре заболела одна артистка (результат теста пока неизвестен), 59 человек (актеров и пианистов), контактировавших с ней, отправили на карантин. Спектаклей в Большом не давали, только репетировали.

Мариинский театр начал проводить концерты для публики 20 июня, раньше, чем в других российских городах. Театрам в Москве можно работать для зрителей с 1 августа, однако решение об открытии театры принимают сами и не все решились на начало сезона.