Власти Петербурга готовы ко второй волне коронавируса

Санкт-Петербург готов ко второй волне коронавируса, так как в городе создалась "иммунная прослойка". Об этом глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал в эфире телеканала «78».

Он подчеркнул, что в городе удалось избежать нехватки средств индивидуальной защиты. По его словам, нехватка СИЗ чувствовалась в больницах только в первые дни.

Все предпринятые ранее меры позволили распределить нагрузку, отметил Лисовец.

По его словам, в городе идет подготовка ко второй волне пандемии, которая может случиться осенью.

Разворачиваются дополнительные коечные ёмкости в Ленэкспо, принято решение о строительстве отдельного здания, который может быть приспособлен для лечения коронавирусной инфекции, а также аналогичного в больнице Святителя Луки, уточнил Лисовец.

Также глава комитета рассказал, что петербургские школы готовятся принять учеников, однако с соблюдением мер безопасности. Он посоветовал родителям быть начеку: при наличии малейших признаков инфекционного заболевания ребёнка необходимо оставить дома. В школах будет проверяться состояние ребят: это барьерный контроль.

Возможно, детей будут сажать на значительном расстоянии друг от друга. Решение будет принято исходя из ситуации.