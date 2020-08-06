Онкодиспансер получил многотысячный штраф

Петроградский районный суд выписал штраф в 100 тысяч рублей Городскому клиническому онкологическому диспансеру за нарушения во время пандемии коронавируса.

Эксперты посещали медучреждение в начале июня, передает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Расследование показало, что ряд санитарных норм в диспансере не выполнялся. Так, раковины в буфетной, столовой для пациентов не были оборудованы антисептиками и диспенсерами для полотенец; не проводилась дезинфекция вентиляции, ежедневная очистка помещений была признана некачественной. Медицинский персонал также нарушал правила личной гигиены.

По словам защитников, дело следовало прекратить, так как онкодиспансер так и не получил средств на ремонт части помещений, хотя запрашивал их. Окончание работ запланировано на 31 декабря 2020 года, на капремонт диспансеру средства не выделялись.

Однако суд посчитал, что отсутствие финансирования не могло повлиять на соблюдение санитарных норм. Впрочем, наказание было смягчено по причине недофинансирования.

Ранее суд оштрафовал на 200 тыс. рублей больницу №31 - также за санитарные нарушения.