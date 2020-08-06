Турция опровергает информацию о вспышке коронавируса

На турецких курортах нет вспышки коронавируса, сообщили в минздраве Турции.

Как передает ТАСС, по данным ведомства, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией происходит в крупных городах, вроде Стамбула и Анкары.

В курортны городах большинство составляют местные жители, а также туристы из Франции и Германии.

Напомним, накануне министр здравоохранения Турции Фахреттина Коджи заявил о росте числа случаев коронавируса по всей стране.

Общее число заразившихся в стране к настоящему моменту превысило 236 тысяч, умерли 5 784 человека, выздоровели 219 506.

Авиасообщение между РФ и Турцией возобновлено с 1 августа. Прямо в туристические города россияне смогут летать с 10 августа.