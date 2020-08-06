Число заболевших коронавирусом в Петербурге за сутки - 159

В Санкт-Петербурге число заболевших новой коронавирусной инфекцией немного возросло 6 августа по сравнению с предыдущим днем - сегодня специалисты отметили 159 заразившихся. Подтверждено 16 летальных случаев. Выздоровели 84 человека.

В целом по России за сутки насчитывается 5 267 новых больных, умерли 116 человек, выздоровели 7331.

В Санкт-Петербурге все еще действует рекомендация носить маски в общественных местах. Накануне в метрополитене начали проверять наличие СИЗ, некоторых пассажиров не пускали в подземку без средства защиты.