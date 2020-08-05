Бизнес Петербурга освоит 600 млн бюджетных рублей

Петербургские предприниматели получили субсидии на проведения мероприятий по профилактике коронавируса. Необходимо измерять температуру посетителей и персонала, обеспечивать социальное дистанцирование, предоставлять сотрудникам маски и перчатки, посетителям — антисептик, сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга.

Затратные мероприятия решили поддержать из бюджета - на санитарные меры потратят 600 млн руб.

Всего в налоговые органы Петербурга на предоставление субсидий поступило порядка 10 тыс. заявок (около 300 тыс. по РФ).

Субсидии можно получить до 15 августа 2020 года.