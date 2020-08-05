В Эрмитаже открыли кафе и посетителей у музея стало в два раза больше

В Эрмитаже отменили некоторые из антикоронавирусных ограничений. В зданиях музея открылись магазины и кафе, сообщает пресс-служба Эрмитажа.

Теперь посетители могут заглянуть в хранилище, Меншиковский дворец, Зимний дворец Петра и музей Фарфорового завода.

Введенное ранее правило о времени посещении музея (не более двух часов) немного скрасило то, что увеличено количество возможных сеансов. Кроме того, экскурсии стали проводить чаще - теперь каждые два часа, хотя максимальное число участников сохранилось - не более 5 человек.

Отмечается, что количество посетителей в основном комплексе и Главном штабе удвоилось.

Музей начал работать после карантина - с 15 июля. Сейчас билет в Эрмитаж можно приобрести только онлайн, заранее.