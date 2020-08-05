Гипермаркет "Сезон" закрыли за нарушения

Гипермаркет «Сезон» закрывают 20 дней из-за нарушений санитарно-эпидемиологического режима. Решение о приостановлении деятельности торгового зала вынес Московский районный суд Петербурга, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

"Сезон" находится на Пулковском шоссе, д.40А. Сотрудники и посетители гипермаркета не выполняли санитарные правила и нормы, введенные для нераспространения коронавируса.

По результатам проверки выяснилось, что в торговом зале был установлен только один облучатель-рециркулятор. При этом у раковины для мытья рук не было мыла, полотенца и дезинфицирующих средств. Также санитайзеров не было на служебном входе.

Также эксперты обнаружили просроченные товары в холодильнике и теснота в помещении для обедов сотрудников - в обеденном зале на 30 мест находились 48 сотрудников.

Проверка на месте прошла 13 июля. 20 июля работа "Сезона" быа приостановлена. Таким образом, срок в 20 суток, согласно распоряжению суда, истечет уже на этих выходных и гипермаркет сможет снова открыться с соблюдением всех необходимых норм.

Отмечается, что суд проходил без представителя гипермаркета.