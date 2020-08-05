В сентябре молодежь сможет вернуться в клубы

В сентябре в Санкт-Петербурге возобновляют работу 350 подростково-молодёжных клубов. Об этом в ходе объезда Калининского района заявил губернатор Александр Беглов.

Градоначальник посетил молодёжный клуб «Калининский», где поинтересовался у реконструкторов весом амуниции и сам подержал в руках меч и шлем.

Кроме того, Беглов поручил властям Калининского района достроить хоккейную площадку, а также найти тренера, который бы смог возродить дворовые хоккейные команды.

В 2020 году на реновацию молодёжных центров Петербург потратил свыше 640 млн рублей.

Напомним, что с 27 июля в Санкт-Петербурге возобновили работу торговые и торгово-развлекательные центры. Сегодня стало известно, что в ресторанах и ТЦ начались проверки на соблюдение мер санитарной безопасности.

С конца июля работат бассейны и фитнес-центры, объекты розничной торговли и оказания услуг, которые расположены в ТЦ и ТРЦ, но лишь в том случае, если у них есть обособленное помещение и торговый зал.

Для детей открылись детские комнаты в торговых центрах, примерка в магазинах, фудкорты. Все нововведения предусматривают социальное дистанцирование и использование СИЗ. Заработали частные музеи и выставочные залы, а также аквапарки.

Ограничение на проведение массовых досуговых, спортивных, культурных, зрелищных и мероприятий действует до 16 августа.