В Санкт-Петербурге проводятся инспекции торговых комплексов, торговых центров и ресторанов на предмет соблюдения требований безопасности и санитарных требований в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Инспекторы из комитета по промышленной политике, инновациям и торговле работают на местах по поручению губернатора Александра Беглова.
Проверяется наличие и использование средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки, размещение QR кода и другие шаги в части стандартов безопасной торговли.
При выявлении нарушений сотрудники комитета выписывают штрафы или выносят предупреждения. Пока, со слов губернатора, далеко не все в торговых центрах и на рынках соблюдают стандарты безопасности в должном объеме.
Накануне губернатор в социальных сетях обратил внимание, что размер штрафов может достигать 500 тысяч рублей, а в некоторых случаях торговые центры могут закрыть на срок до 90 дней.
«Полиция, Роспотребнадзор будут штрафовать организации на сумму до 500 тысяч рублей, а также могут приостановить их деятельность на срок до 90 суток», — написал глава города на странице «Вконтакте».
Инспекторы уже проверили несколько торговых комплексов в Невском и Красногвардейском районах. В Смольном отметили, что заявленные требования на этих объектах выполняются, а нарушения не выявлены.
Напомним, что торговые центры Северной столицы вернулись к работе 27 июля. Представители крупнейших ТЦ и ресторанов Петербурга предвариетльно подписали соглашения, где взяли на себя полную ответственность по соблюдению всех мер безопасности.
ТЦ Петербурга проверяют на соблюдение антикоронавирусных правил
© Фото: www.gov.spb.ru
Проверке подвергнутся также рестораны и торговые комплексы.
В Санкт-Петербурге проводятся инспекции торговых комплексов, торговых центров и ресторанов на предмет соблюдения требований безопасности и санитарных требований в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Инспекторы из комитета по промышленной политике, инновациям и торговле работают на местах по поручению губернатора Александра Беглова.
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