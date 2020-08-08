Ученый рассказал, кто осенью заболеет коронавирусом

Специалисты ждут к осени второй волны коронавируса в России. О том, кто находится в группе риска во время новой вспышки, рассказал "Интерфаксу" глава Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера Арег Тотолян.

По его словам, вероятность заболеть выше всего у тех, кто плотнее остальных соблюдал самоизоляцию.

«Те, кто длительное время сидел дома и не имел контактов - не переболел, но и не получил пассивной иммунизации. Рано или поздно эти люди выйдут из своего «бункера» и не исключено, что переболеют», — рассказал Тотолян, добавив, что осенью болезнь может протекать тяжелее.

Ранее глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, что Санкт-Петербург готов ко второй волне коронавируса, так как в городе создалась "иммунная прослойка".