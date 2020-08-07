Пять ТЦ в Петербурге могут оштрафовать за работу фудкортов

Проверка Комитета по контролю за имуществом выявила пять торговых центров - нарушителей санитарно-эпидемиологического режима.

Всего сотрудники ККИ проверили девять ТЦ в семи районах Петербурга. Маски и перчатки не носят в ТРЦ «Гулливер», «Лиговъ», «Атмосфера», «Международный», «Континент» на Бухарестской. Также среди частых нарушений — работа фудкортов.

Упомянутые ТЦ могут быть оштрафованы на сумму до трехсот тысяч рублей.

Накануне были осмотрены несколько торговых комплексов и ресторан в Невском и Красногвардейском районах. Там нарушений не нашли.