Повсеместные КТ-исследования угрожают россиянам

Выросшее в результате пандемии коронавируса число компьютерных томографий может привести к росту числа заболеваний, вызванных облучением.

Роспотребнадзор заявил, что специалисты уже начали собирать соответствующую статистику. Но только за первые три месяца 2020 года коллективная доза облучения от исследований в Москве, Петербурге и Ленобласти выросла в 1,5 раза.

Ранее сообщалось, что шесть человек скончались от коронавируса в Петербурге за последние сроки. Всего, по данным Оперативного штаба, с начала марта в городе от Covid-19 и вызванных им осложнений умерли 2062 человека.

В общем по России зарегистрировано 79 смертей за сутки и 14 207 - за все время пандемии.

В Минздраве посоветовали больным сахарным диабетом, гипертонией и ишемией, людям с избыточным весом, а также пожилым отказаться от путешествий.