Коронавирус за сутки унес жизни шести петербуржцев

Шесть человек скончались от коронавируса в Петербурге за последние сроки. Всего, по данным Оперативного штаба, с начала марта в городе от Covid-19 и вызванных им осложнений умерли 2062 человека.

В общем по России зарегистрировано 79 смертей за сутки и 14 207 - за все время пандемии.

Выздоровевших в Петербурге за сутки 75. Заболевших - 160. В Ленобласти новые случаи коронавируса подтверждены у 35 жителей.

Ранее в Минздраве посоветовали больным сахарным диабетом, гипертонией и ишемией, людям с избыточным весом, а также пожилым отказаться от путешествий.