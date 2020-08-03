Тест на коронавирус за деньги можно сдать в аэропорту Пулково

Пункт сдачи теста на коронавирус открылся в Пулково. Желающим сделать его, однако, придется раскошелиться - тестирование проводится платно.

Стоимость исследования, которое делают на втором этаже терминала, составляет 2,2 тыс рублей. Пункт забора материала работает круглосуточно.О результатах теста обещают оповестить в течение трех дней. Их можно увидеть в личном кабинете портала «Госуслуги» и на электронной почте гражданина.

Ранее сообщалось, что три вакцины от коронавируса в Петербурге испытают сто добровольцев. За исследование они получат по восемь тысяч рублей.

Массовая вакцинация россиян от коронавируса стартует в октябре, на данный момент клинические испытания препарата завершены. Первыми прививать будут врачей и учителей.