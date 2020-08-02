Минздрав рассказал, кому стоит оставаться дома

Больным сахарным диабетом, гипертонией и ишемией, людям с избыточным весом, а также пожилым стоит отказаться от путешествий.

"Это связано с высоким риском осложнений и тяжелого течения заболевания (коронавирусом)", - рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, добавив, что для вируса нет курортного сезона.

Тем же, кто все таки рискнул отправиться на курорт, Чуланов напомнил о соблюдении дистанции, масках и антисептиках. В качестве отдыха стоит выбрать прогулки и походы.

За последние сутки в Петербурге выявлено 163 новых зараженных. Обследован на коронавирус 14 461 человек. Под наблюдением продолжают находиться 907 человек, из которых 519 на самоизоляции. Ранее сообщалось, что испытывать вакцину в северной столице будут сто добровольцев.