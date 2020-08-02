Петербургским добровольцам заплатят по 8 тыс за прививку от коронавируса

Около ста человек испытают на себе три вакцины от коронавируса в Петербурге. За исследование добровольцам выплатят по восемь тысяч рублей.

Лекарства будут испытывать на добровольцах в НИИ гриппа им. Смородинцева. По данным "КП-Петербург", сначала желающих испытать на себе зарубежные вакцины обследуют - этот этап пройдет с 17 по 21 августа. Затем начнутся собственно испытания.

В период проведения исследований не нужно будет самоизолироваться или лежать в больнице. Все, что требуется - осмотр в первый месяц и через полгода после вакцинации.

За последние сутки в Петербурге выявлено 163 новых зараженных. Обследован на коронавирус 14 461 человек. Под наблюдением продолжают находиться 907 человек, из которых 519 на самоизоляции.

Накануне сообщалось, что массовая вакцинация россиян от коронавируса стартует в октябре, на данный момент клинические испытания препарата завершены. Первыми прививать будут врачей и учителей.