Миндзрав рассказал, кого первым привьют от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса стартует в октябре, на данный момент клинические испытания препарата завершены. Об этом рассказал в субботу журналистам глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, первыми в очереди на прививку будут врачи и учителя. Однако до начала вакцинации необходимо еще зарегистрировать вакцину в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Помимо уже упомянутой вакцины Минздрав ждет еще двух заявлений на клинические испытания. Одна из них принадлежит центру "Вектор".

Ранее сообщалось, что почти 20 тысяч петербуржцев было обследовано на Covid-19 за последние сутки. В северной столице зарегистрировали 161 новый случай заболевания, в Ленобласти заразились 40 человек.