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Банк «Санкт-Петербург» представляет пакет спецусловий по финансовым продуктам для медицинских работников

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© Фото: Алексей Сухоруков / РИА «Новости»

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В рамках «специального пакета» банк обнулил комиссию за смс и снизил комиссию за платежи и переводы.

Банк «Санкт-Петербург» представляет специальный комплекс банковской поддержки работников здравоохранения в условиях пандемии коронавируса.

В пакете спецпредложений, предложенных в рамках зарплатных проектов медикам и их семьям предусмотрены следующие льготы:

– снижение ставок по новым потребительским кредитам: ставка фиксированная – 9,9% годовых при оформлении финансовой защиты,

– снижение ставок по ипотеке – на 0,5%,

– скидка 7% на ставки по кредитным картам,

– снижение ставок на автокредиты – на 2%.

Кроме того, в рамках «специального пакета» банк обнулил комиссию за смс и снизил комиссию за платежи и переводы. Также по зарплатным картам, подключённым к программе лояльности «ЯРКО», будут начислены повышенные бонусы в ряде популярных сервисов онлайн-доставок.

«Мы благодарны врачам, медсестрам – всем медработникам, кто сейчас на передовой, и борется за наши жизни, за их самоотверженный труд в условиях борьбы с пандемией коронавируса. Эти люди работают в режиме повышенной готовности и опасности. Сегодня как никогда важно оказать им поддержку и в вопросах финансового благополучия», – отметила заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска.

Подробнее о пакете спецпредложений для медиков на сайте Банка: http://promo.bspb.ru/clients 

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