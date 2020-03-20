Как защититься от коронавируса: советы, которые точно помогут

По данным исследования ВЦИОМа, о вспышке болезни, вызванной коронавирусом нового типа COVID-19, слышали 99% опрошенных россиян. Половина из них (52%) опасается, что может заболеть или могут заразиться близкие. Даже если вы не входите в это число, знать о мерах предосторожности нужно.

Вирус попадает в организм через нос, рот и слизистую глаза. Обычно с рук или при близком контакте с чихающим и кашляющим инфицированным человеком.

Меньше контактируйте с людьми

Карантин и изоляция заражённых людей – то, что вскоре остановит пандемию. Именно поэтому в Китае эпидемия уже идёт на спад, именно так человечество переживало множество других эпидемий в истории.

Крупные страны не просто так закрывают границы и вводят режим чрезвычайного положения. Это не повод для паники, это способ остановить распространение вируса.

Что вы можете сделать для окружающих на бытовом уровне? Избегайте контактов с другими людьми – воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик.

Не жмите руки, не обнимайтесь и не целуйтесь

Вирус может передаваться от человека к человеку, если люди находятся на расстоянии около двух метров друг от друга, считают специалисты Центров контроля заболеваемости и профилактики США.

Держитесь от кашляющих и чихающих на расстоянии минимум метр – это советуют во Всемирной организации здравоохранения. Откажитесь от лишних поцелуев, объятий и рукопожатий. Здороваться можно и кивками.

Меньше контактируйте с поверхностями

Коронавирус может оставаться жизнеспособным и заразным в виде капель в воздухе в течение нескольких часов и на поверхности вплоть до нескольких дней. Это данные Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, входящего в состав Национального института здравоохранения США.

Учёные имитировали процесс передачи вируса от заражённого человека. Для этого они использовали распылитель. Аэрозоль дублировал микроскопические капли, образованные при кашле или чихании. Согласно исследованию, COVID-19 остаётся жизнеспособным или способен заражать людей аэрозолями в течение не менее трёх часов. На пластике и нержавеющей стали вирус остаётся жизнеспособным до трёх дней. На картоне вирус не был жизнеспособным через 24 часа. Для меди потребовалось 4 часа, чтобы вирус стал инактивированным.

Лифты и подъезды – одни из самых опасных мест для заражения коронавирусом. Эпидемиологи рекомендуют не трогать перила, кнопки домофонов и лифтов голыми руками (лучше салфеткой или костяшкой), не пить из одного стакана с другими людьми и по возможности не находиться в помещениях общего пользования. На АЗС берите дозатор бензина бумажным полотенцем или используйте одноразовые перчатки.

И после возвращения с улицы не ходите по дому в той же одежде.

Мойте руки

Ещё раз: вне человеческого организма COVID-19 выживает около двух суток в сухой среде, а в жидкой может жить намного дольше. Поэтому чаще мойте руки с мылом – около 20 секунд – после возвращения с улицы и контактов с посторонними людьми.

Если вы пришли в офис после поездки в метро, помойте руки или обработайте их антисептиком – это самый простой и эффективный метод профилактики любых болезней. Также после улицы стоит прополоскать горло и нос – лишним не будет.

Не забывайте мыть между пальцами. Фото: Unsplash / @purzlbaum

Не трогайте нос, рот и глаза

Не трогайте грязными руками лицо. Об этом нужно помнить всегда.

Протирайте телефон и гаджеты

Представим такой сценарий: вы в торговом центре нажали на кнопку лифта, на которую нажимал заражённый коронавирусом и чихавший в руку человек; затем вы потрогали телефон, вирус оказался на поверхности экрана; вы пришли домой и помыли руки, думая, что всё в порядке; легли в кровать, взяли телефон и почесали уже грязными пальцами нос. Зараза может передаться и так.

Превращаться в ипохондрика не стоит, но протирать телефон после улицы спиртовой салфеткой, которая продаётся в любой аптеке, не помешает.

Используйте маску (респиратор)

В первую очередь, маска защищает от распространения, а не от проникновения. Это значит, что носить её должны инфицированные люди.

Здоровым людям маска будет полезна, если вы находитесь в людном месте, она новая и плотно прилегает к коже. Носить маску более 2-3 часов – вредить себе, так как со временем на её поверхности накапливаются инфекционные агенты.

Из туалетной бумаги маску лучше не делать. Возьмите марлю и вату.

Фото: Unsplash / @ashkfor121

Открывайте окна

В Гонконге из-за неправильной вентиляции в домах более 100 человек были эвакуированы. Власти считают, что вирус из ванных и туалетов попадал в общую вентиляцию и заражал людей. Двое заболели, но неизвестно, по какой причине: из-за плохого воздуха или контакта с инфицированными.

Эпидемиологи рекомендуют чаще проветривать помещения и мыть полы дезинфицирующими средствами. Иммунологи советуют в период карантина провести генеральную уборку, избавить дом от лишних вещей.

Чихайте в салфетку или, в крайнем случае, в локоть

Кашляйте и чихайте в одноразовую салфетку и сразу же выбрасывайте её. Локоть тоже можно использовать, но в крайних случаях, так как ваша одежда может быть не особо чистой.

Не паникуйте

COVID-19 распространяется, когда заражённый им человек кашляет и чихает, но с крупными каплями выделений. Это означает, что по воздуху вирус не летает.

Но все поверхности, на которые попадают выделения, заразны. Поэтому всё, что окружает инфицированного человека, потенциально заразно.