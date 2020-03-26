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Неделя выходных из-за коронавируса: как изменится жизнь Петербурга и Ленобласти

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© Фото: Instagram / @lisichestwo

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Что перестанет работать, какие услуги продолжать оказывать и что ещё изменится из-за вынужденного карантина.

Президент России Владимир Путин 25 марта обратился к жителям страны в связи с эпидемией коронавируса. По его указу период с 28 марта по 5 апреля объявлен нерабочим.

 

Такое решение было принято, чтобы люди могли не работать и реже выходить на улицу, что поможет сократить распространение вируса. По словам президента, «самое безопасное сейчас – побыть дома».

Чтобы люди лишний раз не подвергали себя и других опасности, в России закрыли музеи, театры и другие учреждения. Но в крупных городах приняли решение ужесточить существующие меры.

Петербург

 

Северная столица, в которой, по данным на 26 марта, выявили 26 случаев коронавируса, ввела дополнительные ограничения, как и Москва. Соответствующее постановление было подписано губернатором города Александром Бегловым на основании предписания главного государственного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой.

Еда

В период с 28 марта по 4 апреля в Петербурге не будут работать места общественного питания, то есть рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары и закусочные. Запрет не касается сервисов доставки заказов на дом, в организации и в номера гостиниц, а также столовых для сотрудников предприятий.

 

Продуктовые магазины будут работать в обычном режиме, как и магазины с непродовольственными товарами первой необходимости. Ограничения не затронут и аптеки, места розничной продажи моторного топлива и заправочные станции для электротранспорта. Остальные магазины будут закрыты.

Фото: Pixabay
 

Услуги

Большинство услуг, которые требуют очное присутствие человека, приостановят. Продолжатся курьерская доставка, медицинские и реабилитационные услуги, уход за престарелыми и лицами, которым требуется аналогичная помощь. Помимо этого, останутся транспортные услуги, гостиничные (в части проживания), ветеринарные, финансовые (в том числе банковские и страховые), жилищно-коммунальные, а также услуги связи и услуги по погребению.

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Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг временно прекратят работу. Тем не менее воспользоваться частью услуг МФЦ можно будет на официальном сайте.

Транспорт

Общественный транспорт, в том числе автобусы, троллейбусы, трамваи и метро, продолжат работу, но по расписанию выходных. Больше ста маршрутов коммерческого транспорта временно отменят.

В период выходных перестанут действовать льготы и бесплатные проездные билеты всех категорий обучающихся и пенсионеров. Нельзя будет и купить льготные проездные.

Фото: gov.spb.ru
 

Парки

Сады, парки и скверы Петербурга с ограждениями закроют на просушку. Традиционное весеннее ограничение в некоторых местах ввели ещё 24 марта – обычный режим работы восстановится 24 апреля.

Полностью запретят посещать и зелёные зоны, у которых есть частичное ограждение. Подробный список можно посмотреть на сайте администрации Петербурга.

Прочее

Образовательные учреждения, в том числе школы и вузы, не будут работать в период выходных. Закроются и религиозные учреждения, посещать их смогут только священнослужители и персонал.

В Петербурге запретят распространение любых печатных материалов их рук в руки. Нельзя будет и курить кальян в общественных местах.

Досуговые и торжественные мероприятия с очным присутствием людей, а также оказание соответствующих услуг запрещено до 30 апреля. Ночные кабаре, клубы, детские игровые комнаты и развлекательные центры перестанут работать на этот же срок. Кинотеатры, театры, музеи, культурно-просветительские, спортивные и другие учреждения для проведения массовых мероприятий уже закрыты.

Фото: vk.com/hermitage_museum
 

Ленинградская область

 

В Ленобласти, по данным на 26 марта, выявлено всего три случая заражения коронавирусом. Но здесь тоже приняли дополнительные меры.

Во время длинных выходных в регионе закроют все досуговые и развлекательные учреждения. Не будут работать клубы, рестораны (кроме доставки), фитнес-центры, кинотеатры. Турбазы и спортивные базы будут работать в режиме проживания.

Перестанут функционировать и магазины, исключение сделают для продуктовых, мест с товарами первой необходимости и для ремонта, а также с услугами сотовой связи и продажей телефонов.

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Детские сады переведут в режим дежурных групп для младшего и среднего возраста. В небольших детсадах будет только одна общая группа. При этом отправить туда детей смогут только родители, которые официально работают в период выходных, назначенных президентом РФ.

Социальные учреждения и образовательные временно закроют, но социальные работники, которые оказывают помощь на дому, продолжат трудиться в обычном режиме для лиц старшего возраста.

Общественный транспорт переведут на режим выходных. Льготы для пенсионеров, в отличие от Петербурга, отменят не станут. На сайте правительства Ленобласти отметили, что «у льготников из дальних деревень должна быть возможность поехать за лекарствами, продуктами или к врачу, без каких бы то ни было ограничений».

Фото: lenobl.ru

 

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