От «испанки» до Эболы: крупнейшие эпидемии в мире за последние 100 лет

«Испанка»

Одна из крупнейших пандемий в истории человечества случилась в конце 1910-х годов и начале 1920-х. Испанский грипп, также известный как «испанка», унёс жизни десятков миллионов человек.

Вирус начал распространяться в конце Первой мировой войны. Одной из причин масштабной эпидемии называют антисанитарные условия, в которых обитали солдаты на фронте. Различные болезни, в том числе и «испанку», военные привезли в родные города и страны.

Болезнь поразила весь мир, а её название лишь косвенно связано с Испанией. В Первой мировой войне страна не участвовала, поэтому, в отличие от других государств, там свободно писали о распространении нового вируса.

Всего за три года, с начала 1918 года по конец 1920 года, гриппом заразились около 500 млн человек. От «испанки», по разным данным», погибли от 17 млн до 100 млн человек. Зачастую называется оценка в 50 млн жертв. По примерной оценке, скончалось около 3-5% населения Земли.

Пандемия стала причиной развития систем здравоохранения в различных странах. Медицина хоть и не стояла на месте, но с развитием транспортного сообщения между странами вирусы стали быстрее распространяться по всему миру. Для борьбы с болезнями государства стали объединять усилия – например, в 1923 году начала работать Международная организация здравоохранения Лиги Наций, предшественник современной Всемирной организации здравоохранения.

Заражённые «испанкой» пациенты в военном госпитале в Швейцарии, декабрь 1918 года. Фото: RDB/Ullstein Bild via Getty Images

Азиатский грипп

Спустя почти четыре десятилетия, зимой 1957 года, в Китае случилась эпидемия азиатского гриппа. Она стала крупнейшей со времён «испанки».

От нового гриппа погибли от одного до двух миллионов человек. Вирус появился в Китае, за пару месяцев он поразил соседние государства, а затем охватил остальные части света.

Причём вирус не сразу был максимально активным. Если летом 1957 года в США от него пострадало небольшое количество человек, то уже к марту 1958 года, когда была зафиксирована вторая волна эпидемии, в стране было почти 70 тыс. смертельных случаев.

Пациенты с азиатским гриппом в Швеции в 1957 году. Фото: commons.wikimedia.org

Гонконгский грипп

Через 11 лет началась ещё одна пандемия – на этот раз вызванная гонконгским гриппом. Люди заболевали от вируса, эволюционировавшего из азиатского гриппа.

Первые случаи заражения выявили в Гонконге 13 июля 1968 года. Через пару недель – во Вьетнаме, откуда солдаты, участвовавшие в местной войне. В сентябре вирус уже был в Австралии, Европе и США, а в Африку и Южную Америку добрался в следующем году.

Гонконгский грипп стал причиной смерти приблизительно более 1 млн человек. Большая часть жертв была в Соединенных Штатах – около 100 тыс. человек.

Пациенты в гонконгской клинике в июле 1968 года. Фото: SCMP

Натуральная оспа

Вирус натуральной оспы известен несколько тысяч лет. Точные данные о дате происхождения варьируются – от Древнего Египта до начала нашей эры, а ранние его виды появились больше 60 тыс. лет назад.

Оспу до изобретения вакцины называли очень опасным заболеванием. Это острая заразная болезнь, легко передающаяся воздушно-капельным путём. Она приводит к серьёзной сыпи, что зачастую становится причиной слепоты.

Инфекция считается одной из самых смертельных в истории. По данным ВОЗ, в XX веке от неё погибли свыше 300 млн человек. Благодаря масштабной кампании по вакцинации победить оспу удалось в концу 1970-х годов – последняя вспышка была зафиксирована в Сомали в 1977 году.

В СССР натуральную оспу ликвидировали к 1936 году, но инфекция вернулась спустя 23 года. Московский художник Алексей Кокорекин в 1959 году отправился в Индию, но перед этим ему по какой-то причине не сделали прививку – однако в документах было указано обратное. Вернувшись обратно, он умер спустя пару дней.

Как оказалось при вскрытии, Кокорекин умер от оспы. В столице страны массово провакцинировали практически всех жителей, как и в Подмосковье. Благодаря этому удалось предотвратить большое количество жертв, заболели лишь 45 человек, из которых умерли трое.

Женщина с натуральной оспой. Фото: commons.wikimedia.org

ВИЧ

Вирус иммунодефицита человека известен с 1981 года, когда его обнаружили специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Но само заболевание существовало как минимум уже несколько десятилетий.

ВИЧ, согласно общепринятой версии, появился в организме человека от обезьян. Предположительно, это связано с охотой на шимпанзе в Западной Африке. По всему миру вирус распространился со временем – в том числе благодаря развитию международного сообщения.

Эпидемия ВИЧ длится уже почти 40 лет, при этом лечения не существует. Вирус можно взять под контроль, чтобы он не развился в синдром приобретённого иммунного дефицита (СПИД), но это возможно при своевременном выявлении болезни.

В настоящее время с ВИЧ живут почти 38 млн человек, из которых 1 млн – жители России. Согласно данным Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, в Петербурге ВИЧ есть у более 43 тыс. человек.

Акция к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. Фото: Getty / Chung Sung-Jun

Атипичная пневмония

Под названием «атипичная пневмония» в СМИ подразумевали тяжёлый острый респираторный синдром (ТОРС). Эпидемия, вызванная коронавирусом SARS, началась в Китае в ноябре 2002 года.

Несмотря на большую шумиху в СМИ насчет атипичной пневмонии, эпидемия была относительно небольшой. Она охватила лишь несколько стран, а её итоги несравнимы с тем, что происходит в 2020 году.

Болезнь погубила 9% с подтверждённым диагнозом – из 8,5 тыс. человек скончались чуть больше 800. Как и у коронавируса COVID-2019, в основном погибали возрастные пациенты, старше 50 лет.

Медсестра возле больницы в пригороде Торонто, где лечили больных с ТОРС, 24 апреля 2003 года. Фото: Mike Cassese / Reuters

Свиной грипп

Эпидемия свиного гриппа охватила мир в 2009 году. Пандемия стала второй в истории (после «испанки»), вызванной вирусом H1N1, его новым штаммом.

Большая часть вирусом свиного гриппа не вызывают болезнь у людей. Однако новая форма привела к пандемии – как оказалось, этот вирус легко распространяется.

Вспышку зарегистрировали весной 2009 года. Первые случаи были выявлены в Мексике, а позднее заболевание перебралось в соседние США и Канаду. В апреле Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию, а в июне был введён максимальный, шестой уровень угрозы, чего до этого не случалось на протяжении более 40 лет (в следующий раз пандемию объявят спустя 11 лет уже в связи с коронавирусом).

Согласно данным, собранным спустя несколько лет после пандемии, во всём мире скончались от 151,7 тыс. до 575 тыс. человек. В России его жертвами были 687 человек.

Люди в масках у главной больницы в Мехико в период пандемии. Фото: Dario Lopez-Mills / AP

Эбола

Вирус Эбола известен с середины 1970-х годов, он связан с фруктовыми летучими мышами. Но всемирно «знаменитым» он стал в 2014 году, когда в феврале в Западной Африке началась эпидемия лихорадки.

Распространение началось в Гвинее, после чего вирус перекинулся на соседние страны. Позднее он добрался и до Великобритании, Испании и Италии, где заразились по одному человеку, и до США – из четверых заболевших скончался один.

Всего жертвами эпидемии стали 11,3 тыс. человек, почти все они были в Сьерра-Леоне, Либерии и Гвинее. При этом заражены были более 28,5 тыс. человек.

Причинами такого количества смертей называют высокий уровень бедности в Западной Африке, проблемы с системами здравоохранения и запоздалую реакцию на распространение болезни.

Проверка температуры у жителей города Лакка в Сьерра-Леоне в 2014 году. Фото: commons.wikimedia.org