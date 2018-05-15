Пирамида Майя и «Мягкие часы» Дали: в Петропавловской крепости 25 мая откроется Фестиваль песчаных скульптур

В Петропавловской крепости 25 мая откроется Фестиваль песчаных скульптур. В 2018 году организаторы выбрали особенную тему – «Мировые шедевры».

Из песка изваяют самые яркие мировые произведения искусства – шедевры архитектуры, скульптуры и живописи, памятники, входящие в список объектов, охраняемых всемирной организацией ЮНЕСКО.

В список композиций вошли такие объекты всемирного наследия как резной Миланский собор, таинственная пирамида Майя, поражающий своими размерами Колосс Родосский, загадочный египетский сфинкс и изваяния Рамзеса Второго, ставшие символами Египта наравне с пирамидами.

Центральной и самой высокой композицией фестиваля станет Церковь Преображения Господня со всемирно известного острова Кижи в Карелии, собранная без единого гвоздя. Эта скульптура станет рекордно высокой за все годы проведения фестиваля песчаных скульптур в Петербурге, и составит десять метров высоту.

С каждым годом технология изготовления песчаных скульптур становится более сложной и интересной. В этом году скульпторы впервые представят объемную версию известнейших живописных полотен, в виде сложных панорамных композиций. Скульпторы покажут зрителям свое видение шедевров кисти Леонардо да Винчи, Микеланджело, Ильи Репина, Альфонса Мухи. Одним из самых ярких экспонатов станет картина Сальвадора Дали «Постоянство памяти» («Мягкие часы»).

Где: Петропавловская крепость

Когда: с 25 мая до середины сентября

Сколько: взрослый – 350 рублей, детский (дети с пяти лет) – 250 рублей, учащиеся, студенты, пенсионеры – 300 рублей (при наличии подтверждающих документов)