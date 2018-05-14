Петербуржцев 25 июня приглашают на «Выпускной со Звездой», где споет Аlekseev

В клубе Aurora Concert Hall (Пироговская набережная, 5/2) 25 июня пройдет необычная вечеринка – «Выпускной со Звездой», где споет невероятно талантливый и харизматичный Alekseev, который в этом году был представителем Республики Беларусь на международном конкурсе «Евровидение». Мероприятие проведет ведущий телеканала «Пятница» Артем Королев.

Выпускной бал у каждого случается в жизни только однажды. Чтобы он превзошел самые смелые ожидания и вышел за рамки стандартного праздника по схеме: торжественная часть-банкет-танцы, стоит позаботиться о нем уже сейчас. Многие родители уже выбирают залы для торжества и ломают головы над программой вечера, чтобы выпускной запомнился их детям надолго. Самым искушенным подросткам и родителям предлагаем отпраздновать выпускной в обществе звезд. Можете ли вы представить выпускной своих детей с настоящей поп-звездой? Или целой плеядой звезд? Это возможно!

Ко входу в Aurora Concert Hall выпускники прошествуют по красной дорожке, чтобы ничем не отличаться от голливудских звезд. Двухуровневый зал поразит своей вместимостью и комфортом. Огромные девятиметровые окна откроют панораму на величественную Неву и вечерние огни Северной столицы. Световое оснащение зала, цифровой звук, лазерные и проекционные эффекты подчеркнут грандиозный размах мероприятия.

Устройство зала позволит гостям удобно расположиться за столиками, где накрыт торжественный банкет, и наблюдать за шоу на сцене. Профессиональные фотографы и операторы сумеют запечатлеть самые эффектные кадры. У каждого выпускника на память останутся оригинальные видеонарезки и фотографии со звездами.

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Программа мероприятия: