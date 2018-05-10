На Дворцовой площади 2 июня пройдет бесплатный фестиваль «Петербург live». В 2018 году его программу посвятили 80-летию Владимира Высоцкого.

На большой сцене соберутся известные музыканты и актеры, которые исполнят песни Высоцкого в собственной трактовке.

«Таких, как Высоцкий, был один человек – сам Высоцкий. Он был совершенно уникален именно тем, что его слушали все, от истопника дяди Васи до академика Капицы, от диссидента до члена политбюро, пусть неофициально, но слушали, абсолютно все. Высоцкий в своих совершенно изумительных стихах создавал зеркало, в котором каждый узнавал себя… Он был самым любимым человеком всей страны и довольно долго. Прошло столько лет, и его слава не стала меньше, а может быть, даже больше», – заявил Владимир Познер.

После себя Владимир Высоцкий оставил уникальное литературное наследие: он написал более 200 стихотворений, около 600 песен и поэму для детей. В общей сложности его перу принадлежит более 850 поэтических произведений.

В программе фестиваля: Большой Симфонический оркестр, Светлана Крючкова, Billy's Band, Олег Погудин, Евгений Дятлов, «Пилот», Василий Герелло, хор Русской армии, Алексей Горшенев, детский хор, Цыганский двор, Максим Ермачков, Александр Красовицкий, группа «Ва-банкъ», Илья Разин, МИхаил Яцевич, Адрей Лызин, Афина и другие.

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Дворцовая площадь

Когда: 2 июня в 18:00

Сколько: бесплатно