Ботанический сад Петербурга приглашает на празднование Дня Победы. На Тропическом маршруте будут размещены фотографии времен 1941-1945 годов, хранящими память о героизме и мужестве ленинградцев. Участники прогулки узнают историю о подвиге сотрудников БИН РАН во время Великой Отечественной войны.

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В суровые годы блокады, как и весь город, сад был лишен водоснабжения, электричества и отопления. Крупная авиабомба, сброшенная с фашистского самолета 15 ноября 1941 года, разрушила три большие оранжереи, а в других были разбиты стекла. Коллекции понесли огромные потери, однако ценой неимоверных усилий, а иногда ценой жизни сотрудников, удалось спасти некоторые теплолюбивые экзоты.

«Растения – ветераны» символически обозначены Георгиевскими ленточками. Сотрудники сада помогали городу: выращивали рассаду и заготавливали лекарственные растения, всю войну в Ботаническом саду работала выставка съедобных и ядовитых растений.

Рассказ дополнят любопытные факты о деятельности специалистов в послевоенные годы: как велось восстановление оранжерей и благодаря чему коллекция растений Ботанического сада Петра Великого не уступает коллекциям самых крупных садов в мире.

Где: улица Профессора Попова, 2

Когда: 9 мая с 11:00 до 16:30

Сколько: 300 рублей, дети старше четырех лет и школьники по ученическому билету – 200 рублей, студенты – 250 рублей

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