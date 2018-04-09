В Петербурге 22 апреля пройдет фестиваль «Велодень»

В Петербурге 22 апреля пройдет «Велодень» – образовательно-культурный фестиваль про велосипедную культуру и инфраструктуру в рамках Недели Германии.

Набережную Мойки закроют для автомобилей, на Дворцовой площади состоится флешмоб-перфоманс по сбору огромного велосипеда, на трех образовательных площадках в центре города пройдут лекции про велотуризм, инфраструктуру и велокультуру в разных городах, встречи с экспертами, чиновниками и представителями велосообществ. Завершится фестиваль вечеринкой с танцами.

Набережная Мойки станет пешеходной с 13:00 до 18:00 – участок от Гороховой улицы до Исаакиевской площади по четной стороне закроют для автомобилей. Здесь можно будет спокойно гулять пешком, кататься на велосипеде и роликах, пробовать блюда «Ресторанного дня», играть в шахматы и другие игры.

Любой горожанин может присоединититься в качестве организатора – например, провести мастер-класс, устроить обед для незнакомцев или открыть однодневную веломастерскую. Идеи для активностей организаторы собирают во встрече «Велодня» во «ВКонтакте». Набережную Мойки посетят Генеральный консул Германии Эльтье Адерхольд и вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

Программа фестиваля:

Фонд им. Фридриха Эберта | 13:30–15:00 | Обзор инфраструктуры в лучших городах и мифы вокруг велосипеда. Воркшоп по проектированию велопешеходных зон с экспертом из Германии.

Голицын Холл | 15:30–18:00 | Знакомство с велопроектами, велосообществами и чиновниками Лекция «Велопешеходные улицы и их экономика».

Гёте-институт | 18:30–19:30 | Лекция «Как выжить на дороге». Лекция «Велотуризм: как подготовиться к путешествию на велосипеде».

Среди спикеров: Аркадий Гершман – автор блога «Город для людей», Торбен Хейнеманн – руководитель отдела транспортного планирования Лейпцига, Фридрих Целлер – региональный председатель Немецкого велосипедного клуба ADFC и другие.

Велосипедные экскурсии (для участия нужен велосипед):

13:00 – достопримечательности петербургской Коломны, сбор на Дворцовой площади,

15:00 – петербургская мистика, сбор у Медного всадника,

17:00 – история велосипедного Петербурга, сбор в Семеновском сквере.

В 20:00 начнется вечеринка в культурном пространстве «КПД» в порту «Севкабель».

Официальная встреча «ВКонтакте»

Где: Набережная Мойки, Бертгольд Центр, Гёте-институт, порт «Севкабель»

Когда: 22 апреля с 13:00 до ночи

Сколько: бесплатно, необходима предварительная регистрация