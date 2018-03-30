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Легендарный Cirque du Soleil приглашает петербуржцев на шоу OVOTM

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© Фото: Cirque du Soleil
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    Зрителям обещают приоткрыть миниатюрную вселенную с колонией насекомых, расположенную у наших ног.

    Весной и летом 2018 года Cirque du Soleil® приоткроет для зрителей Петербурга, Москвы, Казани, Тольятти, Екатеринбурга и Сочи дверь в миниатюрную вселенную, расположенную у наших ног, в увлекательный мир насекомых из шоу OVOTM. Российские гастроли шоу OVO стартуют в Северной столице 28 апреля.

    Шоу OVO стало 25-й по счету постановкой Cirque du Soleil, премьера которой состоялась в 2009 году в Монреале, когда компания отмечала свое 25-летие. Cirque du Soleil искал идею для своего юбилейного шоу, и колония насекомых, заселивших его пеструю вселенную, оказалась идеальным воплощением концепции гармоничного сосуществования самых разнообразных видов.

    Работа режиссера и хореографа Деборы Колкер смогла придать миру жуков и пауков изящество, обаяние и шарм. Зрители проживут целый день в колонии летучих, крайне любопытных, опасных и прекрасных обитателей мира OVO, чтобы вместе насладиться восходом солнца, ощутить радость полета, испытать чувство ненужности, преодолеть свои страхи и, наконец, влюбиться.

    Из ниоткуда в мире насекомых появляется загадочное яйцо. Обитателей мира OVO охватывает ужас, смешанный со жгучим любопытством: откуда здесь взялся этот символ круговорота жизни, и какую истину он таит? В этот бурлящий мир прибывает неуклюжее и странное насекомое и немедленно влюбляется в роскошную божью коровку… И его чувство не остается без ответа.

    Тем самым OVO исследует не только тему природы, пластику насекомых и акробатику, но и идею принятия «инаковости», что так свойственно Cirque du Soleil, сотрудники которого представляют почти 50 стран и говорят на 25 языках.

    «Шоу OVO придется по душе семейной аудитории. Его полюбят дети. Темы и смыслы шоу универсальны. Даже если вы уже не раз видели Cirque du Soleil, OVO познакомит вас с новыми гранями нашего творчества. Вы окунетесь в новую фантазию. Колония обаятельных насекомых OVO с нетерпением ждет встречи с российским зрителем, а наша команда – знакомства с Россией, ведь познание и сотрудничество объединяют нас», – отметил Тим Беннетт, артистический директор шоу.

    Гигантские элементы сценографии – девятиметровый цветок, яйцо длиной в 8,5 метра, стена, которая служит проекционным экраном, «залитым» макроизображением миниатюрного леса – сбивают перспективу, и зритель по-настоящему ощущает себя крошечным муравьем – частью микромира, малозаметного из-за своих миниатюрных размеров, но бесконечно интересного и занимательного.

    «Впервые Cirque du Soleil привозит в Россию шоу, идеально подходящее для детей. Дети смогут получить удовольствие от игр персонажей, ярких красок, бразильской музыки и стремительной акробатики, а родители – в очередной раз насладиться величайшим уровнем мастерства, совершенством костюмов и живым музыкальным исполнением», – рассказала Наталья Романова, генеральный директор Cirque du Soleil в России.

    Купить билеты на шоу OVOTM можно по этой ссылке

    Где: Ледовый Дворец

    Когда: 28 апреля – 5 мая

    Сколько: от 2000 рублей

    Шоу можно посмотреть и в других городах России: в Москве с 8 по 20 мая, в Казани с 23 по 27 мая, в Тольятти с 30 мая по 3 июня, в Екатеринбурге с 6 по 10 июня и в Сочи с 10 по 29 июля.

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