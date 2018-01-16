В Петербурге организуют автобусную экскурсию по адресам поэмы «Двенадцать»

В воскресенье, 4 февраля, в 12.00 состоится автобусная экскурсия по адресам поэмы Александра Блока «Двенадцать», которой исполняется 100 лет. В экскурсию входит посещение квартиры Блока, в которой была написана поэма, и выставки «Поэма Александра Блока «Двенадцать» и Великий Октябрь».

На экскурсии расскажут об истории создания самого загадочного произведения Блока, его первых изданиях, увидите иллюстрации к поэме, выполненные при жизни автора, фотографии, предметы быта и денежные знаки революционной поры. Мы проедем по адресам поэмы и увидим дома, где находились издательства «Алконост» и «Наш путь», редакция газеты «Знамя труда», в которой впервые была опубликована поэма «Двенадцать».

Вспомнят места, где проходили допросы бывших царских министров и сановников, на которых Блок присутствовал в качестве секретаря ЧСК. Подъедут к дворцу, в котором проходили заседания Учредительного собрания. Расскажут, где и кем исполнялась поэма с эстрады, а также, кто придумал строчку «Шоколад Миньон жрала», и где производился легендарный шоколад. Финиш будет у единственного конкретного здания, упоминаемого в поэме.

Продолжительность экскурсии: три часа. Начало экскурсии в Музее-квартире А. А. Блока (улица Декабристов, 57). Окончание: станция метро «Невский проспект». Вести экскурсию будет методист Музея-квартиры А. А. Блока Анна Горегина. Стоимость билета: 500 рублей. Запись по телефону: 713-86-31 (касса музея).