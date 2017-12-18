Открылась продажа билетов на фестиваль балета Dance open в Петербурге. Международный фестиваль пройдет с 6 по 17 апреля 2018 года на сцене Александринского театра.

"В этом году мы открываем продажу билетов значительно раньше обычного. А все потому, что новогодние праздники не за горами, и мы хотим, чтобы у вас была возможность порадовать своих близких особенным подарком", - рассказали организаторы фестиваля.

В пресс-служба Dance Open отметили, что новая программа сложилась по-настоящему сказочной: шесть блистательных вечеров от самых востребованных и модных балетных коллективов мира, а также феерический Гала Звезд.

Среди приглашенных трупп будут национальный балет Нидерландов, словенский национальный театр Марибора, балет Монте-Карло, а также Большой театр Женевы. О том, как фестиваль прошел в 2017 году, можно прочесть в специальном материале "Санкт-Петербург.ру".