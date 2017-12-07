"Тосно" и "Локомотив" встретятся 11 декабря на стадионе "Петровский". Пройдет матч 20 тура Чемпионата России по футболу среди команд Премьер-Лиги.

Ранее команды уже провели между собой два официальных матча и оба состоялись в Москве на домашней арене "железнодорожников".

Одна встреча, в рамках четвертьфинала Кубка России 2016/2017 годов, завершилась победой москвичей – 1:0, единственный гол забил Алексей Миранчук.

Другой матч, в рамках первого круга текущего чемпионата, принес победу "Тосно" со счетом 2:0 (автогол Кверквелия и гол Антона Заболотного).

Очередной матч пройдет в Петербурге 11 декабря, начало в 19:30. Это будет заключительный матч 2017 года для команды "Тосно". Билеты можно приобрести на официальном сайте ФК "Тосно", а также в кассах стадиона "Петровский" в день матча.