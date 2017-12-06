Вера Полозкова представит в Петербурге свою новую программу. Концерт пройдет 14 декабря в ДК им. Ленсовета на Каменноостровском проспекте.

Имя Полозковой давно известно всем, кто интересуется современной поэзией. Поэтесса выпустила свой первый сборник стихов, когда ей было всего 15 лет. «Вундеркинд, пубертатный период, юная девочка» громко заявила о своем поэтическом таланте через блог в Живом Журнале, а когда вышла в офлайн покорила зрителей не только силой творчества, но и личной харизмой, энергетикой и неподдельной искренностью.

Сегодня она – современный классик и модель для подражания для начинающих писателей. Вера Полозкова собирает полные залы на своих творческих вечерах и концертах. Видео, где она пронзительно читает одно из самых известных своих стихотворений «Снова не мы», набрало два млн просмотров на YouTube, а текст «Надо жить у моря, мама» репостил себе на стену каждый второй.

На концерте в Северной столице со сцены прозвучат новые индийские и венецианские тексты, детские стихи из недавно презентованной книжки «Ответственный ребенок» и все то, что было написано за последний год.

Билеты можно купить по этой ссылке

Где: ДК им. Ленсовета - Каменноостровский проспект, 42а

Когда: 14 декабря, начало в 20:00

Сколько: от 1000 рублей