В Петербурге 14 декабря пройдет первый Internet of Things Forum. Он объединит три ключевые группы в области IoT - корпорации, инвесторов и инновационных предпринимателей.

Фото: организаторы мероприятия

Как IoT может преобразовать ваш бизнес? Каковы основные инвестиционные возможности интернета вещей? Если вы серьезно относитесь к вызовам и возможностям, которые IoT представляет бизнесу, присоединяйтесь к первому масштабному IoT в Петербурге, который продемонстрирует мировые и российские достижения технологий интернета вещей.

Цель мероприятия – обсудить итоги 2017 года, узнать о последних тенденциях, которые повлияют на сферу интернета вещей в течение следующего года, а также наладить взаимовыгодное сотрудничество между разработчиками и бизнесом.

Что вас ждет?

Конференция. Программа конференции форума разделена на два блока и обещает быть насыщенной. Так, в первой половине дня в блоке Software products будет обсуждение софта для интернета вещей, нюансов разработки и внедрения. Второй блок конференции - Hardware Products - посвящен хардварным IoT-продуктам, новинкам и их особенностям интеграции. Итогом каждого блока станет общая панельная дискуссия с участием экспертов и ключевых представителей российского бизнеса и госсектора.

Презентационная демозона, которая познакомит вас с амбициозными новинками и уверенными лидерами рынка подключенных устройств.

Нетворкинг в кругу экспертов, профессионалов и единомышленников, который поможет вам развивать бизнес и быть в курсе последних событий рынка.

Форум пройдет в КЦ "ПетроКонгресс", подробнее о нем можно прочесть на официальном сайте.