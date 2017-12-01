Петербуржцев приглашают на необычную выставку о необузданной женской природе. Это совместный арт-проект художника Ирины Ивановой, а также скрипичного дуэта Игоря Заливалова и Софии Бридж.

"Выставка посвящена противоречивой, дикой и необузданной женской природе. 25 женских архетипов в картинах. Мы расскажем истории и сыграем волшебную песнь", - говорится в описании проекта "Мифология".

Официальная встреча "ВКонтакте"

Где: "Лофт Балты" - Митрофаньевское шоссе, 2/2

Когда: 10 декабря, начало в 19:00

Сколько: бесплатно