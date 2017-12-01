В Петербург 8 декабря вновь возвращается RockestraLive. Специально для искушенного зрителя оркестр подготовил новую программу v 3.0, куда вошли каверы песен культовых американских, британских и немецких групп, от безбашенных Kiss до лиричной и романтичной Evanescence.

Видео: Оркестр RockestraLive

Каждый фанат альтернативного рока сможет найти во всем многообразии репертуара любимые песни и насладиться их новым звучанием. Петербуржцев ждет невероятное шоу, сплетающее воедино красоту и величество симфонического оркестра с необузданной свободой и драйвом рок-музыки.

Возглавит торжество альтернативного рока, энергичный и артистичный дирижер Сергей Акимов, который во втором отделение под маской Джокера становится непредсказуемым даже для музыкантов оркестра.

Зрители смогут услышать симфонические каверы на песни легендарных и мелодичных Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, Metallica, AC/DC, а также представителей ударной волны современности Rammstein, Linkin Park, Papa Roach, Imagine Dragons, 21 Pilots и многих других.

Купить билеты можно по этой ссылке

Где: Aurora Concert Hall - Пироговская набережная, 5/2

Когда: 8 декабря, начало в 20:00

Сколько: от 1200 рублей