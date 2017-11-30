На Новой сцене Александринки покажут фильм "Ван Гог. С любовью, Винсент"

На Новой сцене Александринского театра 7 декабря покажут фильм-событие "Ван Гог. С любовью, Винсент". Первый в истории фильм, созданный из более чем 65 тыс. нарисованных маслом картин.

Каждый кадр - это примерно 700 картин, написанных в стиле Ван Гога. Более шести лет 112 художников из 20 стран работали в польском городе Гданьск над этим удивительным фильмом о жизни художника и о его загадочной смерти, домыслы и споры о которой не утихают до сих пор.

Сценарий фильма основан на письмах Винсента Ван Гога его брату Тео. Продюсером и режиссером картины является оскароносный Хью Велчман, получивший золотую статуэтку за короткометражный анимационный фильм "Петя и Волк" (2008) на музыку Сергея Прокофьева.

В зале всего 80 мест, билеты лучше покупать заранее на сайте театра. В театре работает бар&буфет, где вы сможете провести время до сеанса.

Где: наб. реки Фонтанки, 49А

Когда: 7 декабря, начало в 19:30

Сколько: 350 рублей