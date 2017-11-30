  • 30 Ноябрь 2017
USD 01.12.2017 58.5814 +0.2503
USD ММВБ 23:17 0  
EUR 01.12.2017 69.5185 +0.3145
EUR ММВБ 23:17  
Нефть($) 30.11.2017 62.58 0.03
Нефть(p) 30.11.2017 3666.02 +17.41

На Новой сцене Александринки покажут фильм "Ван Гог. С любовью, Винсент"

Автор:


© Фото: организаторы мероприятия

Темы дня

Первый в истории фильм, созданный из более чем 65 тыс. нарисованных маслом картин.

На Новой сцене Александринского театра 7 декабря покажут фильм-событие "Ван Гог. С любовью, Винсент". Первый в истории фильм, созданный из более чем 65 тыс. нарисованных маслом картин.

Каждый кадр - это примерно 700 картин, написанных в стиле Ван Гога. Более шести лет 112 художников из 20 стран работали в польском городе Гданьск над этим удивительным фильмом о жизни художника и о его загадочной смерти, домыслы и споры о которой не утихают до сих пор.

Сценарий фильма основан на письмах Винсента Ван Гога его брату Тео. Продюсером и режиссером картины является оскароносный Хью Велчман, получивший золотую статуэтку за короткометражный анимационный фильм "Петя и Волк" (2008) на музыку Сергея Прокофьева.

В зале всего 80 мест, билеты лучше покупать заранее на сайте театра. В театре работает бар&буфет, где вы сможете провести время до сеанса. 

Где: наб. реки Фонтанки, 49А

Когда: 7 декабря, начало в 19:30

Сколько: 350 рублей

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Афиша

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Театральные премьеры до конца 2017 года, которые нельзя пропустить

    До Нового года осталось меньше двух месяцев. Переждать холодные вечера, дождаться праздников и не скучно провести время можно в театрах. К счастью, самые главные площадки Петербурга не оставили своих зрителей без премьер.

    читать далее →

    Как пережить предзимье и рассеять осеннюю петербургскую хандру

    Пять самых простых рецептов антиунывания и антигрущения для любых возрастов и интересов от портала «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в ноябре

    Фестивали света и новых технологий, выступления Scorpions и «Грибов» - все это и многое другое ждет петербуржцев в ноябре. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, где это произойдет и сколько будет стоить.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Покой нам только снится: как работает «закон о тишине» в Петербурге и Ленобласти?

    На какую сумму можно оштрафовать переносящих пианино грузчиков? Является ли нарушителем играющая на пианино соседская дочка? И можно ли угрожать самому соседу, разбудившему вас дрелью в субботу?

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.11.17
    В чем заключаются преимущества биткоина
    22.11.17
    Компания Аттек, СОУТ и охрана труда – особенности и специфика
    17.11.17
    Знаменитый Атлантик-сити может стать городом-призраком
    14.11.17
    Специализированное оборудование для гигиены
    10.11.17
    Плитка под мозаику – привлекательный и долговечный отделочный материал
    07.11.17
    Рецепт продвинутого салона красоты | Повар – «Имидж Инвентор»
    30.10.17
    Девушка года: Яна Каролина Отман
    27.10.17
    РФС подал заявку на проведение стартового матча чемпионата Европы 2020 на стадионе «Зенита»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram