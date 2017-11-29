«Нельсон, ты будешь моим ноябрем?»: топ-10 фильмов для уютного вечера

Конец ноября – время, которое считается самым хмурым и пасмурным, поэтому мы вместе с онлайн-кинотеатром ivi составили список фильмов, которые сделают ваши вечера теплее и уютнее.

Вас ждут десять кинокартин от режиссеров со всего мира. Все ленты подходят для семейного просмотра, потому что они добрые, искренние и душевные.

Сладкий ноябрь

«Нельсон, ты будешь моим ноябрем?»

Представьте, что вам делают предложение, которое балансирует на грани. Эта грань - безумие, но с течением времени оказывается, что дав согласие, вы совершили самый правильный поступок в жизни. Пара, которая по началу кажется такой несовместимой, постепенно сближается до такой степени, что мысль о том, что им суждено прожить вместе лишь один ноябрь, наводит грусть.

Уместно ли мы вмешаться в чужую жизнь и что-то менять, пусть даже в лучшую сторону? Послушайте песню Enya «Only time» и просто поразмыслите о вещах, которые возможно сделать лишь однажды.

Осень в Нью-Йорке

- Тебе не кажется, что я слишком стар для тебя?

- Нет, я люблю антиквариат.

«Осень в Нью-Йорке» - любовная история в рамке городской осени, история на фоне большого мира с его суетой, отсылающая к знакомым романам и фильмам, но несомненно запоминающаяся. Однажды прогуливаясь по набережной, он увидел ее, сидящую в лодочке, а через несколько дней она празднует свое 22-летие в его ресторане.

Уилл Кейн, закоренелый ловелас и хорошо разбирается в жизни. Шарлотта Филдинг - нежная, одухотворенная, любит стихи, мастерит шляпки, да еще и в два раза моложе его. Двое полюбили, но горечь заключается в том, что сердце Шарлоты также поразила неизлечимая болезнь. Осень в Нью-Йорке…

Девчата

«Щи у новой поварихи - ВО! Рагу как в санатории. Каждый калорий на своем месте!»

Окончив школу, детдомовская Тося приезжает работать в уральский поселок. Все как в знаменитой сказке о Золушке, разве вместо королевского дворца – леспромхоз, а вместо принца – бригадир лесорубов и «первый парень на деревне», Илья. Повариха Тося и пятеро девчат живут в одной комнате общежития, мечтают о женском счастье и о квартире в строящемся доме.

Бригадир лесорубов из озорства спорит с приятелем на шапку, что влюбит в себя наивную восторженную Тосю. Спор Илья выигрывает, но потом внезапно понимает, что сам впервые по-настоящему влюбился. Нет, ну какая все-таки веселая, свободная и счастливая жизнь была там у них на лесоповале!

Фото: dubikvit.livejournal.com

Неспящие в Сиэттле





«Однажды она слышит, как маленький мальчик просит по радио на Рождество маму»

«Неспящие в Сиэтле» как и фильм «Вам письмо» - жемчужины режиссерской карьеры Норы Эфрон. И в обоих картинах снимается экранный дуэт Тома Хенкса с Мэг Райан. Сюжет заинтересует с первых же минут - одинокий отец попадает в радиоэфир. Ему нескончаемо присылают письма, но только одна женщина знает, что они - будущая семья.

И так несущественно кажется, что через месяц запланирована свадьба с другим. Оказывается, что все это проделки шестилетнего сына героя Хенкса. Мальчишка организовал и радиоэфир, и свидание будущей неразлучной парочки, и даже устранение неугодных пассий.

Анонимные романтики

«Они должны быть вместе, но они бескомпромиссно застенчивы»

Забавная романтическая французско-бельгийская комедия без насилия, злого юмора и пошлости. Анонимные романтики - безусловно трогательный, атмосферный и отчасти наивный фильм о настоящих чувствах и порывах. Так радует глаз, когда герои - не идеальные голливудские лица, а живые и настоящие.

Романтики встречаются друг с другом в тот момент, когда уже и не рассчитывали на это. Их объединяет любовь к шоколаду и иногда преувеличенная робость. Эта картина не о том, как любовь преображает людей, а о том, как это чувство делает счастливым каждого. Герои фильма настолько обаятельны, что симпатией к ним проникаешься сразу же, а еще немаловажно, что в сюжете нет ни одной случайной фразы.

Как украсть миллион

- Слушайте, вы так недавно начали врать и так уверенно врёте - у вас талант.

- Спасибо.

Прелестная Николь Бонне очень смышленая и во всех отношениях приятная девушка. Она дочь миллионера Шарля, который втайне промышляет подделкой разных дорогостоящих шедевров импрессионистов и продажей их на аукционах вместо оригиналов.

До поры до времени отцу везет, однако всему приходит конец и однажды он попадает в очень неприятную ситуацию. Мадмуазель Бонне и вор-авантюрист должны выкрасть с выставки изобразительного искусства в музее один из «шедевров» Шарля, чтобы спасти его от разоблачения.

Хороший год

Воротила Лондонской фондовой биржи Макс Скиннер все свое время посвящает работе. Однажды этот умный, удачливый зануда трейдер узнает, что унаследовал от своего дяди поместье в Провансе. Сначала Макс хочет продать винодельню, однако вскоре понимает, что неплохо было бы отдохнуть от столичной суеты.

Уже в последствии он обнаруживает, что, кроме него, есть еще наследники, претендующие на его законную собственность. Цепочка событий и невероятных открытий, украшенная безупречными французскими пейзажами, заставят Скиннера переосмыслить истинные ценности этого мира.

Фото: kg-portal.ru

Квартет

Остроумная и трогательная комедийная драма, которая рассказывает о четырех ветеранах оперной сцены. Пожилые с былым рвением поссорившись, мирятся, плетут интриги и даже находят время влюбиться. В основе сценария картины - одноименная пьеса знаменитого британского Рональда Харвуда.

10 октября в доме престарелых Бичем-Хаус празднуют день рождения Джузеппе Верди. Ветераны ежегодно организуют гала-концерт, вот и теперь все готовятся к долгожданному празднику. Но совсем недавно переехавшая вчерашняя оперная прима Джин Нортон явно не разделяет интерес бывших коллег по цеху. Сумеют ли старые новые знакомые договориться?

Полосатый рейс

Когда-то «Полосатый рейс» стал классикой за считанные дни проката и одним из любимых фильмов почти всех советских граждан. В неизвестную тропическую страну временно прикомандирован работник общепита Глеб Савельевич Шулейкин. Герой страстно желает вернуться на родину и поэтому хорошо знает, что пассажирские рейсы - редкость.

Во что бы то ни стало он решает выбраться на борту советского сухогруза. Также на этом корабле переправляются будущие звезды одесского зоопарка - тигры, львы и обезьяны. Шулейкину выпадает шанс притвориться профессиональным дрессировщиком. Так буфетчик хитрым образом оказывается на корабле, однако во время плавания тигры вырываются из клеток на свободу.

Пока не сыграл в ящик

Именно так решили двое больных раком, когда услышали свой приговор. Многодетный механик и язвительный миллиардер - соседи по больничной палате. На пару они составляют список дел, которые необходимо сделать, чтобы ни о чем больше не жалеть на пороге смерти. Решение отправиться в последнее большое приключение оказывается путешествием всей их жизни.