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День матери в Петербурге: необычные способы поздравить мам с "профессиональным праздником"

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© Фото: Instagram / @aida.marks

Темы дня

Очень много Мэрлин, банок супа "Кэмпбелл", легендарная история Мастера и Маргариты, которая произойдет именно с вами, а также фотопроект "Материнство в дикой природе".

В России каждый год в последнее воскресенье ноября отмечают День матери, в 2017 году праздник отметят 26 ноября. В Петербурге праздник пройдет уже в 19-й раз, с Днем матери жительниц Северной столицы уже поздравили губернатор Георгий Полтавченко и спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров:

"Дорогие петербурженки! Сердечно поздравляем вас с замечательным праздником – Днем матери! Для каждого из нас мама – самый близкий и родной человек. Ее светлый образ мы всю жизнь храним в наших сердцах. Материнская любовь открывает нам мир, учит быть сильными и смелыми, согревает нас и помогает в трудную минуту. Наш долг – быть достойными наших мам, окружать их вниманием и заботой.

Материнство – великий дар и великая ответственность. В домашнем, семейном кругу прививаются гражданские, патриотические чувства, создается та атмосфера, в которой формируются личность и мировоззрение ребенка. Сегодня в Петербурге очень много делается для поддержки материнства и детства, укрепления семейных ценностей. Мы открываем новые поликлиники и детские сады, вкладываем силы и средства в развитие образования и спорта. С каждым годом в нашем городе появляется на свет все больше новорожденных, растет число многодетных семей.

Мы уверенно смотрим в будущее и благодарим наших мам за их подвиг, душевную щедрость, терпение, мудрость и доброту. Дорогие петербурженки! Желаем вам крепкого здоровья, любви и заботы близких, семейного тепла и благополучия! Пусть будут счастливы ваши дети, тогда будете счастливы вы!"

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К поздравлениям также присоединилась заместитель главы комитета по социальной политике Елена Фидрикова. "Правительство делает все, чтобы поддержать семью при рождении ребенка, увеличить меры социальной поддержки и развивать институт материнства и детства. С 1 января вступит в силу законопроект о поддержке матерей в возрасте 20-24 лет. При рождении первого ребенка им будет предоставлена единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей", - цитирует ее "Город+".

В рамках Дня матери в городе пройдут собрания и круглые столы, где эксперты обсудят дополнительные меры поддержки семьи, а портал "Санкт-Петербург.ру" предлагает необычные способы поздравить своих мам с "профессиональным праздником".
Фото: Instagram / @sunduchok_idei23, @dariamedvedeva1991

 

Материнство в дикой природе

 

Проект «Новый зоологический музей» представляет фестиваль «Материнство в дикой природе», приуроченный ко Дню матери в России и Году экологии. Десятки снимков, созданных фотографами-анималистами из России, Франции, Германии, Эстонии и других стран, рассказывают истории о животных и их детенышах, представляя материнский инстинкт во всех его проявлениях.

Среди авторов работ - Игорь Шпиленок, Константин Шатенев, Валерий Шишенков, Eric Baccega, Sven Zacek, Mauro Mozzarelli и другие. Большинство из них являются обладателями престижных премий, сотрудничают с GEO («ГЕО») и National Geographic («Нэшнл Джеографик»). У гостей есть возможность не только взглянуть на удивительные изображения, покоряющие своей трогательностью и естественностью, но и принять участие в специальной программе.

Так, 1 декабря состоится лекция основателя «Нового зоологического музея» Павла Глазкова, 2 декабря - встреча с автором видеоблога «Всё как у зверей» Евгенией Тимоновой, 15 декабря - мастер-класс Константина Шатенева, 22 декабря — мастер-класс Валерия Шишенкова, 2 января - показ фильмов Павла Глазкова из видеоблога «Каждой твари по паре», а 3 января - встреча с журналистом, блогером и владельцем паблика «Биология» Ренатом Атаевым.

Где: Галерея «Центр книги и графики» - Литейный проспект, 55

Когда: с 25 ноября по 8 января с 11:00 до 20:00

Сколько: от 150 рублей

Очень много Мэрилин и банок супа «Кэмпбелл»

 

В Петербурге до середины декабря можно посмотреть работы Энди Уорхола, Бэнкси, Роя Лихтенштейна, Роберта Раушенбергаи многих и других художников поп-арта. Представлены картины, выполнены в различных техниках: графика, афиши, постеры и т. д. В общей сложности - около 80 произведений.

«От самых популярных серий «Мэрилин» и банок супа «Кэмпбелл» Энди Уорхола до таких блистательных, но спорных современных продолжателей поп-арта, как Ричард Райан и икона стрит-арта Бэнкси», - рассказали организаторы выставки.

Где: «Арт-Банк» - Невский проспект, 62

Когда: до 13 декабря ежедневно с 10:00 до 22:00

Сколько: 350 рублей, льготный - 250 рублей

Легендарная история Мастера и Маргариты

 

Актеры представят на сцене театра «ЛДМ» настоящий сеанс мистической магии, разыграв битву между Добром и Злом. Исполнительский состав включает звезд отечественных музыкальных проектов. Роль Воланда исполнит обладатель «Золотой маски» Иван Ожогин, в образе Маргариты предстанет Анастасия Макеева, в роли Мастера - знаменитый артист мюзиклов Антон Авдеев, а роль Понтия Пилата исполнит Вячеслав Штыпс.

Либреттисты, среди которых внук автора романа Сергей Шиловский-Булгаков, использовали в своей работе новейший метод «ситуационного сценария». Это означает, что в спектакле сочетаются условия и обстоятельства, втягивающие зрителей в действие. Таким образом, все пришедшие на спектакль примут участие в шоу Воланда

Благодаря этому каждый показ мюзикла оказывается уникальным. Костюмы для мюзикла сшили известные английские дизайнеры. Кроме того, для создания мобильных декораций использовалась новейшая технология, полученная с её помощью 3D-картинка не требует стереоочков. Визуальные эффекты предоставлены специалистами кинокомпании «ТриИксМедиа». Уникальную магическую атмосферу помогают создать иллюзии Дэвида Копперфильда, а благодаря специальным аромаэффектам зрители полностью погружаются в действие.

Где: Театр «ЛДМ. Новая сцена» - улица Профессора Попова, 47

Когда: 26 ноября, начало в 19:00

Сколько: от 1000 рублей
Фото: Instagram / @168babies, @petunina.a

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